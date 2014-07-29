Убивший своего знакомого в квартире на Планерной отправлен в колонию на 8 лет

Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В Петербурге мужчину признали виновным в убийстве своего знакомого, ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом 17 декабря рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Следствие и суд установили, что 15 сентября нетрезвый фигурант в квартире дома по улице Планерной в ходе конфликта напал на своего знакомого. Обвиняемый, находясь позади потерпевшего, обхватил его локтем за шею, от чего мужчина потерял сознание. Позже злоумышленник сдавил шею знакомого проводом, последний скончался от механической асфиксии.

По ходатайству следствия фигуранту избрали судом меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления он признал. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV