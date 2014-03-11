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Мужчину обвиняют в убийстве знакомого на Бестужевской улице

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Между петербуржцами возник конфликт.

Задержан петербуржец, которого обвиняют в убийстве товарища. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

По информации ГСУ СК РФ по городу, в ночь с 14 на 15 декабря фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Бестужевской улице вместе со своим знакомым, в ходе возникшего конфликта нанес последнему удар ножом в грудь. Мужчина погиб на месте случившегося. 

Злоумышленнику уже предъявили обвинение, он полностью признал вину. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан петербуржец, подозреваемый в убийстве своей сожительницы из-за ревности. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: бестужевская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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