Мужчину обвиняют в убийстве знакомого на Бестужевской улице

Между петербуржцами возник конфликт.

Задержан петербуржец, которого обвиняют в убийстве товарища. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По информации ГСУ СК РФ по городу, в ночь с 14 на 15 декабря фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Бестужевской улице вместе со своим знакомым, в ходе возникшего конфликта нанес последнему удар ножом в грудь. Мужчина погиб на месте случившегося.

Злоумышленнику уже предъявили обвинение, он полностью признал вину. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан петербуржец, подозреваемый в убийстве своей сожительницы из-за ревности.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу