Задержан петербуржец, подозреваемый в убийстве своей сожительницы из-за ревности

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По подозрению в убийстве женщины задержан ее сожитель. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 15 декабря нетрезвый фигурант в квартире дома по улице Маршала Захарова, в ходе конфликта на почве ревности к своей сожительнице, ударил ее ножом в шею и руку. Пострадавшая от полученных повреждений скончалась на месте.

Мужчину задержали по "горячим следам", ему предъявлено обвинение. Назначен ряд судебных экспертиз. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мигрант предстанет перед судом за убийство соотечественника.

Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу