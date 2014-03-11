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Задержан петербуржец, подозреваемый в убийстве своей сожительницы из-за ревности

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По подозрению в убийстве женщины задержан ее сожитель. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

По версии следствия, 15 декабря нетрезвый фигурант в квартире дома по улице Маршала Захарова, в ходе конфликта на почве ревности к своей сожительнице, ударил ее ножом в шею и руку. Пострадавшая от полученных повреждений скончалась на месте. 

Мужчину задержали по "горячим следам", ему предъявлено обвинение. Назначен ряд судебных экспертиз. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге мигрант предстанет перед судом за убийство соотечественника. 

Видео, фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: убийство, улица маршала захарова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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