В Петербурге мигрант предстанет перед судом за убийство соотечественника

Еще двоим потерпевшим удалось выжить.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве в доме по улице Примакова. Об этом сообщила прокуратура Кировского района.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

По версии следствия, вечером 17 августа 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир в доме 16 по улице Примакова, в связи с его нежеланием делить жилплощадь с другими, напал с ножом на трех соотечественников.

Одному из потерпевших обвиняемый нанес два удара ножом в грудную клетку, от которых он в тот же день скончался в больнице, еще двоим потерпевшим удалось выжить.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.tv