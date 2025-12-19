Подозреваемый в убийстве знакомого на Бабанова стал фигурантом уголовного дела

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователи Красносельского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении местного жителя. Об этом сообщили в СК РФ.

Рецидивист, находясь в квартире дома по улице Бабанова 18 января, в ходе конфликта на бытовой почве нанес знакомому ранения кухонным ножом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Злоумышленника уже задержали, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу