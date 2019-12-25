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Пенсионер жестоко расправился со своей женой на проспекте Наставников
Сегодня, 9:11
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Пенсионер жестоко расправился со своей женой на проспекте Наставников

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Мужчина зарезал 80-летнюю супругу.

В результате ссоры пожилой супружеской пары в Петербурге произошло жестокое убийство. Пенсионерку зарезал собственный 81-летний супруг. Об этом стало известно Piter.TV.

Расправа случилась в квартире дома №17 по проспекту Наставников в субботу, 6 августа. По данным прибывших на место оперативников, пожилой петербуржец нанёс жене несколько ударов ножом в шею во время конфликта. 

Пенсионера задержали, тело женщины доставили в морг. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка обвинила соседа в изнасиловании.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, пенсионер, санкт-петербург, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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