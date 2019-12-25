Петербурженка обвинила соседа в изнасиловании

По её словам, он проник в её квартиру через балкон.

Петербурженка обвинила неизвестного мужчину в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 24-летняя девушка, проживающая в квартире на Земледельческой улице. Она сообщила, что 7 августа около 06:30 в её квартиру через балкон залез неизвестный мужчина, который, применив физическую силу, изнасиловал её.

Около 12:00 в этот же день был задержан 41-летний подозреваемый, проживающий в этом же доме.

Просмотрено видеонаблюдение. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки участников инцидента на "Полиграфе".

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Фото: Piter.tv