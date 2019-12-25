Петербурженка обвинила соседа в изнасиловании

Петербурженка обвинила неизвестного мужчину в изнасиловании. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 24-летняя девушка, проживающая в квартире на Земледельческой улице. Она сообщила, что 7 августа около 06:30 в её квартиру через балкон залез неизвестный мужчина, который, применив физическую силу, изнасиловал её.
Около 12:00 в этот же день был задержан 41-летний подозреваемый, проживающий в этом же доме.
Просмотрено видеонаблюдение. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после проверки участников инцидента на "Полиграфе".
Ранее на Piter.tv: В Ленобласти 54-летний извращенец в течение месяца вступал в интимные отношения с ребенком.
Фото: Piter.tv
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