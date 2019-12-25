В Ленобласти 54-летний извращенец в течение месяца вступал в интимные отношения с ребенком

Злоумышленника поместили в изолятор. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Бокситогорском районе Ленобласти 14-летняя школьница целый месяц жила с посторонним 54-летним мужчиной. Известно, что извращенец регулярно вступал в интимные отношения с девочкой.

По информации Piter.tv, к стражам порядка обратилась мать девушки. Она написала заявление на сожителя ее дочери. Женщина обвинила подозреваемого в развращении ребенка.

Злоумышленника задержали и доставили в участок, после чего поместили в изолятор. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на набережной реки Фонтанки школьница угодила под мотоцикл.

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