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В Ленобласти 54-летний извращенец в течение месяца вступал в интимные отношения с ребенком
Сегодня, 11:16
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В Ленобласти 54-летний извращенец в течение месяца вступал в интимные отношения с ребенком

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Злоумышленника поместили в изолятор. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Бокситогорском районе Ленобласти 14-летняя школьница целый месяц жила с посторонним 54-летним мужчиной. Известно, что извращенец регулярно вступал в интимные отношения с девочкой. 

По информации Piter.tv, к стражам порядка обратилась мать девушки. Она написала заявление на сожителя ее дочери. Женщина обвинила подозреваемого в развращении ребенка.

Злоумышленника задержали и доставили в участок, после чего поместили в изолятор. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv:  на набережной реки Фонтанки школьница угодила под мотоцикл.

Фото: Pexels

Теги: извращенец, ленобласть, педофил, полиция, родители, спал с 14-летней
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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