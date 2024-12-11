Следствие ходатайствует об аресте петербуржца, обвиняемого в убийстве сожительницы

Петербуржцу предъявлено обвинение.

Следствие ходатайствует об аресте петербуржца, обвиняемого в совершении убийства женщины.

Как ранее сообщалось, следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти.

По данным следствия, 12 января мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Малой Бухарестской, нанес своей сожительнице не менее двух ударов ножом в область груди. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

Петербуржцу предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ещё одному петербуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого на Рождество.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу