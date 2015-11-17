Житель Псковской области предстанет перед судом в Петербурге за избиение знакомого до смерти

Он нанёс знакомому более 30 ударов кулаками и ногами.

В Петербурге перед судом предстанет житель Псковской области, обвиняемый в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в период с 30 декабря 2024 года по 1 января 2025 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подвале дома на 5-ой Красноармейской улице, в ходе конфликта нанес более 30 ударов кулаками и ногами в область головы, шеи и туловища, после чего скрылся. Пострадавший от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В деревне Липная Горка пьяный мужчина подозревается в убийстве 4 человек, в том числе сына.

Видео: Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу