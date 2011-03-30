Петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве мужчины и женщины на Ветеранов

В Петербурге горожанину предъявили обвинение в убийстве мужчины и женщины по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Отмечается, что в ходе допроса он полностью признал вину.
По версии следствия, 30 декабря нетрезвый фигурант в своей квартире на проспекте Ветеранов, во время возникшего конфликта, нанес своим знакомым около 100 ударов ножом в область головы, шеи и туловища. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.
Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в убийстве в 1994 году.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все