Петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве мужчины и женщины на Ветеранов

Злоумышленник нанес своим знакомым около 100 ударов ножом в область головы, шеи и туловища.

В Петербурге горожанину предъявили обвинение в убийстве мужчины и женщины по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Отмечается, что в ходе допроса он полностью признал вину.

По версии следствия, 30 декабря нетрезвый фигурант в своей квартире на проспекте Ветеранов, во время возникшего конфликта, нанес своим знакомым около 100 ударов ножом в область головы, шеи и туловища. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в убийстве в 1994 году.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу