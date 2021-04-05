Полиция раскрыла убийство курсанта МВД в Петербурге, совершенное в 2014 году

В причастности к совершению противоправного деяния подозревают жителя города Петербурга 1988 года рождения, который отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области.

Сотрудники полиции раскрыли убийство курсанта университета МВД России, которые было совершено в 2014 году в Петербурге. Об этом cообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Преступление было совершено в феврале 2014 года на улице Уточкина. Мужчина выстрелил в 19-летнего второкурсника, который в форменном обмендировании возвращался с учебы.

В причастности к совершению противоправного деяния подозревают жителя города Петербурга 1988 года рождения, который отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области. За ряд тяжких и особо тяжких преступлений злоумышленник он в 2018 году был осужден на 19 лет 6 месяцев лишения свободы. Фигурант дал признательные показания, касающиеся убийства курсанта.

Следователем следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу ему предъявлено обвинение в убийстве.

В Петербурге будут судить мужчину за убийство 5-летней давности из-за ревности.

Видео: МВД МЕДИА