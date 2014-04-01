В Петербурге будут судить мужчину за убийство 5-летней давности из-за ревности

Потерпевший получил несколько ударов ножом, в результате чего скончался на месте происшествия.

В Петербурге на скамейке подсудимых окажется мужчина, которого подозревают в убийстве 5-летней давности. Об этом сообщила городская прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря 2016 года у дома №143 на проспекте Обуховской Обороны. По версии следствия, обвиняемый из-за ревности к своей сожительнице нанес несколько ударов ножом своему предполагаемому сопернику. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемого долгое время не могли найти. Уголовное дело рассмотрит по существу Невский районный суд.

Ранее соседка рассказала о нефрологе, подозреваемом в убийстве жены 11-летней давности.

Фото: Piter.TV