Петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери

Женщину нашли в квартире с ножевым ранением.

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 1 августа в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её 61-летняя знакомая, проживающая в квартире по Костромскому проспекту, не вышла на работу, не открывает дверь и не выходит на связь.

Полицейскими в указанной квартире был обнаружен труп женщины с ножевым ранением шеи. По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний сын петербурженки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее в Ленобласти задержали мужчину по подозрению в убийстве жены.

Фото: Piter.tv