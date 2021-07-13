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Петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери
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Петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери

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Женщину нашли в квартире с ножевым ранением.

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 1 августа в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её 61-летняя знакомая, проживающая в квартире по Костромскому проспекту, не вышла на работу, не открывает дверь и не выходит на связь.

Полицейскими в указанной квартире был обнаружен труп женщины с ножевым ранением шеи. По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний сын петербурженки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее в Ленобласти задержали мужчину по подозрению в убийстве жены.

Фото: Piter.tv

Теги: костромской проспект, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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