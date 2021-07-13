Петербуржца задержали по подозрению в убийстве матери

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери. Об этом стало известно Piter.tv.
Днем 1 августа в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её 61-летняя знакомая, проживающая в квартире по Костромскому проспекту, не вышла на работу, не открывает дверь и не выходит на связь.
Полицейскими в указанной квартире был обнаружен труп женщины с ножевым ранением шеи. По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний сын петербурженки. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Ранее в Ленобласти задержали мужчину по подозрению в убийстве жены.
Фото: Piter.tv
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