На Камышовой петербуржец зарезал своего знакомого из ревности

Инцидент произошел в субботу, 26 декабря, 27 декабря пострадавший скончался в больнице.

В Петербурге полицейские расследуют дело об убийстве на почве ревности. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу, 26 декабря в 23:37 в полицию поступило сообщение о ножевом ранении у дома 38 корпус 1 по улице Камышовой. Прибывший наряд обнаружил 21-летнего молодого человека Д. Он пояснил, что около 23:00 он ехал в качестве пассажира в автомобиле Kia Rio со своим 22-летним знакомым И. У дома 17 по улице Оптиков их общий знакомый В. перекрыл им проезд на своем автомобиле ВАЗ. После чего вышел из машины и в результате ссоры, на почве ревности, ножом ударил в грудь И. После этого скрылся.

Д. доставил пострадавшего И. в травматологический пункт № 1, откуда с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии (опрашивать нельзя) бригадой скорой помощи был госпитализирован в городскую больницу № 3. Там 27 декабря в 01:40 он скончался.

В 02:30 27 декабря у дома 18 по улице Ильюшина подозреваемый В. был задержан. Возбуждено уголовное дело.

В подвале на улице Нахимова бездомный убил собутыльника бетонной плитой.

Фото: Piter.tv