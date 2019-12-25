В подвале на улице Нахимова бездомный убил собутыльника бетонной плитой

У погибшего оказался проломлен череп.

В воскресенье, 27 декабря, в Василеостровском районе Петербурга произошло жестокое убийство. Об этом сообщил "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

Преступление было совершено в подвале дома №1 на улице Нахимова. На месте преступления задержали 65-летнего бомжа с кровоподтеками и следами борьбы. Он рассказал правоохранителям, что во время распития спиртных напитков подрался с собутыльником. В порыве злости мужчина схватил бетонную плиту и ударил ей по голове своего оппонента. От полученной травмы потерпевший скончался. На месте обнаружили его труп с проломленным черепом.

Подозреваемого доставили в отделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.