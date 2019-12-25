В Петербурге после драки в магазине погиб безмасочник

Мужчину ударили руками в грудь, он ударился о стену и упал.

В понедельник, 21 декабря, в Петербурге произошла драка, которая закончилась смертью одного из участников. Об этом сообщил телеканал "360".

Как рассказали свидетели происшествия, конфликт между двумя мужчинами произошел в одном из магазинов возле станции метро "Елизаровская". Одному из покупателей не понравилось, что другой находился в помещении в состоянии алкогольного опьянения, так еще и без маски. Он сделал замечание, после чего началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Нетрезвый участник потасовки получил несколько ударов руками в грудь, ударился о стену и упал. Нападавший сразу же скрылся с места происшествия, пострадавшему вызвали скорую помощь. Медики не смогли спасти жизнь мужчине.

В настоящий момент полиция ведет розыск подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге произошел аналогичный конфликт, только погиб мужчина, который сделал замечание безмасочнику в транспорте. Словесная ссора между двумя мужчинами также переросла в драку. Выйдя из маршрутки, участники потасовки продолжили выяснять отношения на улице. В результате мужчина, который сделал замечание, получил ножевое ранение, от которого скончался.

Фото: pixabay.com