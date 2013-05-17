В Тихвине задержали мужчину, который убил родного дядю

Злоумышленник утопил оружие в реке Паша.

В Тихвинском районе по горячим следам поймали мужчину, который застрелил родного дядю. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В субботу, 1 мая, полицию уведомили в том, что в деревне Сукса убили человека. Правоохранители прибыли на место преступления и по горячим следам задержали 47-летнего безработного мужчину.

Выяснилось, что задержанный вместе с погибшим вместе распивали спиртные напитки. Затем мужчины поссорились и подозреваемый выстрелил в голову из неустановленного оружия своему дяде. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а орудие убийства утопил в реке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленобласти в хозяйственной сумке нашли фрагменты тела женщины. Погибшую искали с 2017-го года. Останки были найдены в пожарном водоеме, расположенном недалеко от станции Войбокало Кировского района Ленобласти.

Фото: Piter.tv