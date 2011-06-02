  1. Главная
В Петербурге будут судить мужчину, убившего своего брата в Металлострое
Сегодня, 12:28
Между ними вспыхнул конфликт, и злоумышленник нанес родственнику два удара ножом в область груди и предплечье.

Прокуратура Колпинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Как рассказали 6 октября в надзорном ведомстве, в марте фигурант и его брат расписали алкоголь, находясь в квартире дома по Полевой улице в Металлострое. Между ними вспыхнул конфликт, и злоумышленник нанес родственнику два удара ножом в область груди и предплечье. От полученных травм потерпевший погиб. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Фото: Piter.TV 

