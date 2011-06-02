В Петербурге будут судить мужчину, убившего своего брата в Металлострое

Между ними вспыхнул конфликт, и злоумышленник нанес родственнику два удара ножом в область груди и предплечье.

Прокуратура Колпинского района Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как рассказали 6 октября в надзорном ведомстве, в марте фигурант и его брат расписали алкоголь, находясь в квартире дома по Полевой улице в Металлострое. Между ними вспыхнул конфликт, и злоумышленник нанес родственнику два удара ножом в область груди и предплечье. От полученных травм потерпевший погиб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: следователи завершили расследование убийства девушки на Краснопутиловской улице.

Фото: Piter.TV