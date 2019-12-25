У обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти 10 лет назад была дочь

Она умерла в младенчестве из-за тяжелой болезни.

Знакомые обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в СНТ Ленобласти, рассказали о его личной трагедии, которая произошла чуть 10 лет назад. Как рассказали "КП-Петербург" несколько близких друзей Федора Мехнина, у него умерла тяжелобольная дочь.

Друзья делятся, что ребенок для Федора и его супруги был долгожданным, но врачи сразу предупреждали их, что он нездоров. Сказали, что ребенок или не выживет после родов или будет тяжелобольным. В итоге на свет появилась девочка с генетическим заболеванием. На ее лечение было потрачено немало денег, но через год она умерла.

Знакомые Мехнина сходятся в том, что эта трагедия из прошлого ни в коем случае не оправдывает его будущие больные желания и совершенное преступление, но упоминают, что это тяжело отразилось на его семейной жизни.

На допросе обвиняемый также признался, что у них с женой почти не было интимной близости. Кроме того, он пользовался услугами проституток. Также он рассказал, что более 10 лет фантазировал, как насилует жен своих друзей.

На следственном эксперименте убийца пояснил, что увидел из окна машины "женщину" (девочка была высокой – прим.ред.), а когда подбежал к ней, то понял, что перед ним ребенок, "но дороги назад уже не было". Сейчас Федор Мехнин находится в СИЗО, в перспективе ему светит пожизненный срок за решеткой.

Погибшую кольницу похоронили в понедельник, 6 июля, на кладбище в Колпино в белоснежном гробу.

Фото: Следственный комитет РФ