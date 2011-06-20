У упавшего в Карповку мужчины нашли мефедрон

Петербуржцу вменяют ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего молодого человека. Ему вменяют ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), рассказали 19 мая в надзорном ведомстве.

В мае прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, упал в реку Карповку в районе дома 11. Прохожие вытащили его из воды и вызвали скорую помощь. В больнице при осмотре вещей обнаружили мефедрон массой 0,24 грамма.

Уголовное дело направили в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на морском судне из Эквадора нашли 61 килограмм кокаина. В одном из контейнеров были тайники с 50 брикетами с порошкообразным веществом белого цвета.

Фото: Piter.TV