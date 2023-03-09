Меньше шансов на продвижение? Как петербургские компании относятся к удаленке

Большинство HR-специалистов в Санкт-Петербурге считают, что сотрудники на удаленной работе сталкиваются с ограничениями в карьерном росте. Согласно опросу сервиса SuperJob, 66% представителей компаний полагают, что у дистанционных работников меньше шансов на продвижение, чем у коллег в офисе. Лишь 25% оценивают возможности карьерного роста как равные.

Что касается качества работы, 61% работодателей заявляют, что разницы между офисными и удаленными сотрудниками нет, а 28% уверены, что эффективность дистанционной работы ниже.

Оплата труда дистанционных сотрудников в большинстве компаний (83%) равна офисным ставкам, вне зависимости от региона. Однако каждая шестнадцатая компания признается, что работникам из регионов на удаленке платят меньше, чем московским коллегам.

Кроме того, 64% работодателей не интересуются, откуда работают их удаленные сотрудники, уделяя внимание только результатам работы. Однако 20% считают, что информация о местоположении персонала важна, например, для обеспечения безопасности.

Повышение зарплаты – главная надежда петербуржцев на работу в 2025 году.

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