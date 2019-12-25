У двух школьников на Стрельбищенской мужчины силой отобрали iPhone

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во Фрунзенском районе Ленобласти неизвестные мужчину отобрали смартфоны у школьников. Подробности стали известны Piter.tv.

Полицейскими было установлено, что 24 сентября в период с 17:50 до 18:20 у дома 14 по улице Стрельбищенская двое неустановленных мужчин под угрозой применения насилия открыто похитили iPhone 11 и iPhone 12 у двух одиннадцатиклассников. Сумма материального ущерба составила 90 тысяч рублей.

Приметы мужчин:

1. мужчина кавказской внешности, на вид 23-28 лет, рост около 190 см, плотного телосложения, на голове кепка черного цвета, одет в спортивный серый костюм;

2. мужчина кавказской внешности, на вид 23-28 лет, рост около 180 см, худой, с бородой, на голове кепка черного цвета, одет в спортивный бело-черный костюм, рюкзак черного цвета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее у таксиста из Кингисеппа силой отобрали цепочку с крестом за 250 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV