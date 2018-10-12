У таксиста из Кингисеппа силой отобрали цепочку с крестом за 250 тыс. рублей

Поозреваемым оказался неоднократно судимый 48-летний мужчина. У него изъяли похищенную цепочку. Возбуждено уголовное дело.

Утром в четверг, 3 августа, в экстренные службы обратилась жительница Кингисеппа, заявив о том, что неизвестные избили её мужа и отобрали золотую цепочку с крестом на улице Крала Маркса. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, в период с 4:40 до 5:30 неизвестный с применением насилия открыто похитил цепочку с крестом из металла жёлтого цвета у 47-летнего водителя такси и скрылся с места происшествия. Сумма материального ущерба составила 250 тыс. рублей.

В 13:22 подозреваемый был задержан по "горячим следам" по месту жительства на Аптекарском переулке. Им оказался неоднократно судимый 48-летний мужчина. У него изъяли похищенную цепочку. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга занялась мужчиной, укравшим пластины рекламного щита для сдачи на металлолом.

Фото: Piter.TV