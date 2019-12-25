Прокуратура Петербурга занялась мужчиной, укрывшим пластины рекламного щита для сдачи на металлолом

В Петербурге мужчина решил сдать украденный рекламный щит на металлолом. Прокуратура утвердила обвинительный акт.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Об этом сообщила пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, в майские праздники мужчина заметил, что на одной стороне рекламного щита на улице Композиторов нет рекламы. Поэтому мужчина решил украсть метал и в нос с 8 по 9 мая с помощью стремянки и отвертки снял пластины, положил в свой автомобиль и уехал.

В общей сложности фигурант уголовного дела похитил около 30 алюминиевых пластин на общую сумму свыше 80 тысяч рублей. Похищенное имущество обвиняемый сдал в скупку металлолома, получив 20 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в мировой судебный участок для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что мужчина, похитивший у посла РФ в Замбии около 400 тыс. рублей в магазине Петербурга, отправлен под домашний арест

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