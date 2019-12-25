Мужчина, похитивший у посла РФ в Замбии около 400 тыс. рублей в магазине Петербурга, отправлен под домашний арест

И. признал вину.

Московский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста мужчине, который похитил у посла РФ в Замбии около 400 тыс. рублей в магазине города. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Напомним, что инцидент произошел в понедельник, 24 июля. И., действуя с умыслом и полагая, что за его действиями никто не наблюдает, похитил у Я. барсетку, где находилась сумма 370 879 рублей, в магазине на Московском проспекте, 137. И. скрылся с места преступления. Он был задержан 25 июля.

Ущерб пострадавшему возмещен в полном размере, а в отношении И. возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 158. Он признал вину.

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