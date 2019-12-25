У реки Карповка охранник зарезал коллегу по работе

Мужчины поссорились после распития спиртного.

Ранним утром 2 октября в полицию обратился начальник охраны ОО "Гранит". Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, мужчина рассказал о найденном на территории строительного объекта по набережной Карповки мертвом рабочем.

Прибывшие на место полицейские обнаружили у дома №39Б труп 40-летнего уроженца Калмыкии, работающего в организации охранником. На теле зафиксировали ножевое ранение грудной клетки. По подозрению в убийстве вскоре задержали второго охранника, 60-летнего земляка погибшего. Как выяснилось, мужчины распивали спиртное и внезапно повздорили, в ходе ссоры охранник несколько раз ударил коллегу ножом. Потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело, охранник задержан.

Ранее мы писали, что суд арестовал двух петербурженок, едва не убивших мужчину отверткой и молотком для мяса.

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