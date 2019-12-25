Суд арестовал двух петербурженок, едва не убивших мужчину отверткой и молотком для мяса

Пострадавший выжил, несмотря на серьезные травмы.

Фрунзенский районный суд Петербурга заключил под стражу до конца октября петербурженок Анну Яковлеву и Ирину Климову. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, женщины едва не убили отверткой в шею мужчину.

Следствие полагает, что утром 26 августа пьяная Климова повздорила с неназванным мужчиной на почве личной неприязни в квартире на улице Белы Куна. В ходе конфликта женщина решила прикончить оппонента и схватилась за отвертку: мужчина получил удары в глаз и скулу. Столь же нетрезвые подруги Климовой, одной из которых была Яковлева, присоединились к побоям и втроем начали бить мужчину руками, ногами, отверткой и молотком для отбивания мяса. Пострадавший получил колотые раны шеи, черепно-мозговую травму, ушиб мозга и множественные гематомы головы. Избив мужчину, подруги решили сокрыть убийство под видом акта суицида и попытались сбросить пострадавшего с лестничной площадки девятого этажа, однако женщин остановили соседи. Оставшемуся в живых мужчине оказали медицинскую помощь.

Следователи отметили, что и Яковлева, и Климова ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем, несмотря на замужество и маленьких детей. С супругами женщины фактически не проживают и не занимаются воспитанием детей, одна из них вовсе лишена родительских прав. Яковлева заявила в суде, что не отказывается от реализации преступного умысла. Женщина подчеркнула, что она помогала Климовой замыть следы крови в квартире. Климова также признала вину в суде.

Ранее мы рассказывали, как неизвестные избили и обрызгали из баллончика 17-летнего парня на Бухарестской.

Фото: pixabay