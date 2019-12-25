В подъезде на улице Белы Куна нашли мужчину в луже крови

По подозрению в совершении преступления задержали жену пострадавшего и еще двух людей.

В среду, 26 августа, в службу "112" поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Медики рассказали о госпитализации 39-летнего мужчины с многочисленными травмами головы и колотым ранением шеи. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину в луже крови нашли на лестничной площадке 9 этажа в доме №15/4 на улице Белы Куна. Его увезли в больницу в тяжелом состоянии. У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и колотое ранение шеи.

По подозрению в совершении преступления задержали жену пострадавшего и еще двух людей – женщину и мужчину. С места преступления изъяты следы пальцев рук, смывы вещества бурого цвета, отвертку, молоток и ковер. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что мужчину наказали за до смерти избитого петербуржца.

Фото: Piter.TV