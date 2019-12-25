Неизвестные спортсмены избили 17-летнего парня на Бухарестской

Нападение на юношу произошло около двух часов ночи.

Днем 11 августа из детской больницы №19 в полицию поступила телефонограмма: медики госпитализировали с Софийской улицы 17-летнего парня в состоянии средней тяжести с ушибами и ссадинами головы и химическим ожогом конъюнктивы. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, подростка избили неизвестные.

Нападение на парня произошло около двух часов ночи на Бухарестской улице. На месте полицейские изъяли две стеклянные бутылки и след обуви, предположительно, спортивной. Мать подростка заявила об избиении сына в полицию, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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