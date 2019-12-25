В Ленобласти пассажир напал на водителя и угнал машину "Яндекс. Такси"

Мужчина брызнул в лицо таксиста из перцового баллончика.

Утром 26 июля в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился 42-летний мужчина, работающий водителем в "Яндекс. Такси", и рассказал о нападении пассажира. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, около 7 утра на дороге Жизни, у поворота на Ковалевское кладбище, пассажир брызнул ему в лицо из перцового баллончика, а после угнал его серебристый автомобиль марки Chevrolet Cobalt.

Известно, что водитель забрал пассажира с Гражданского проспекта и должен был, согласно заказу, довезти его до деревни Минулово. Похитителя иномарки найти пока не удалось.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: pixabay.com