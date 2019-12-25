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Труп рабочего с перерезанным горлом нашли на пилораме в Ленобласти
Сегодня, 10:16
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Alena_Zinovieva

Труп рабочего с перерезанным горлом нашли на пилораме в Ленобласти

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На шее и спине погибшего имелись проникающие колото-резанные ранения.

Вечером 26 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в поселке Орлино Гатчинского района Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Погибшим оказалась 33-летний рабочий. Его тело нашли в бытовке на территории пилорамы. На спине и шее мужчины имелись проникающие колото-резанные ранения.

По подозрению в совершении преступления разыскивается 43-летний безработный житель Лужского района Ленобласти. С места происшествия изъяли отпечатки пальцев и другие улики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что жительница Выборга во время пьяной ссоры зарезала сожителя.

Фото: Piter.TV

Теги: колото-резанные ранения, перерезанное горло, труп
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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