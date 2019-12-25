Труп рабочего с перерезанным горлом нашли на пилораме в Ленобласти

Вечером 26 июля в полицию поступило сообщение об обнаружении трупа в поселке Орлино Гатчинского района Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Погибшим оказалась 33-летний рабочий. Его тело нашли в бытовке на территории пилорамы. На спине и шее мужчины имелись проникающие колото-резанные ранения.
По подозрению в совершении преступления разыскивается 43-летний безработный житель Лужского района Ленобласти. С места происшествия изъяли отпечатки пальцев и другие улики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что жительница Выборга во время пьяной ссоры зарезала сожителя.
Фото: Piter.TV
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