Жительница Выборга во время пьяной ссоры зарезала сожителя

Женщина воткнула нож в шею мужчины.

В ночь на 26 июля в полицию Выборга обратилась местная жительница и сообщила, что в своей комнате в коммунальной квартире нашла труп сожителя с ножевым ранением шеи. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Бездыханное тело 45-летнего мужчины обнаружили в квартире на Железнодорожной улице в Выборге. По подозрению в совершении преступления задержали 39-летнюю женщину.

По версии следствия, около двух часов ночи между сожителями произошел конфликт во время распития спиртных напитков. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила им в шею мужчины. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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