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У ребенка застряла голова в оконной решетке на Гражданском проспекте
Сегодня, 15:46
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У ребенка застряла голова в оконной решетке на Гражданском проспекте

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Пострадавшему 5 лет. Вытащить голову самостоятельно не удалось.

На Гражданском проспекте ребенок высунул голову из окна и застрял в решетке. Об этом Piter.TV узнал от источника 29 июля.

Инцидент произошел в доме №116 корпус 3. Квартира находится на первом этаже. При помощи подручных средств голову ребенка удалось вытащить. После случившегося пострадавшего госпитализировали в детскую городскую больницу №2.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что годовалый малыш по недосмотру матери выпал из окна на Тверской улице. Ребенок выжил, но получил многочисленные травмы.

Фото: Piter.TV

Теги: окно, ребенок, решетка, травма
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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