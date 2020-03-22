Годовалый малыш по недосмотру матери выпал из окна на Тверской улице

Ребенка госпитализировали с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.

В среду, 28 июля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №22. Медики рассказали о госпитализации годовалого мальчика с многочисленными травмами в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стражи порядка установили, что ребенок выпал из открытого окна своей квартиры на Тверской улице. Малыш упал с третьего этажа по недосмотру матери.

Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибом левого легкого, пристеночным пневмотораксом слева, субарахноидальным кровотечением, компрессионным переломом грудных 2-6 позвонков, множественными ссадинами передней брюшной стенки, тазобедренных суставов верхней трети обеих ног.

Семья, в которой проживает малыш, полная, на учете в ПДН не состоит. Мать и отец нигде не работают.

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Фото: pexels.com