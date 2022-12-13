Подозреваемого в мошенничестве обвинили в сексуальном насилии в отношении школьницы

Также ранее в его телефонах были обнаружены видеозаписи порнографического характера с участием несовершеннолетних, многочисленные интимные переписки с несовершеннолетними.

У задержанного осенью в поселке Торики (Красносельский район) мужчины, подозреваемого в мошенничестве, в телефонах нашли видеозаписи порнографического характера с участием несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.tv

В сентябре у 39-летнего мужчины дома по делу о мошенничестве проходили обыски, было изъято 8 мобильных телефонов. Сам подозреваемый в это же время был помещен в СИЗО решением суда.

В конце ноября поступило заключение компьютерной судебной экспертизы, согласно которой на изъятых устройствах обнаружены видеозаписи порнографического характера с участием несовершеннолетних, многочисленные интимные переписки с несовершеннолетними.

Несколько дней назад в полицию обратилась директор одного из учебных учреждений Кингисеппа. Она сообщила, что мужчина, в телефоне которого нашли порно с детьми, в 2019 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы, которой на тот момент было 11 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти директор нашла в телефоне 15-летней ученицы видео её секса с мужчиной.

Фото: Piter.tv