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Подозреваемого в мошенничестве обвинили в сексуальном насилии в отношении школьницы
Сегодня, 8:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Подозреваемого в мошенничестве обвинили в сексуальном насилии в отношении школьницы

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Также ранее в его телефонах были обнаружены видеозаписи порнографического характера с участием несовершеннолетних, многочисленные интимные переписки с несовершеннолетними.

У задержанного осенью в поселке Торики (Красносельский район) мужчины, подозреваемого в мошенничестве, в телефонах нашли видеозаписи порнографического характера с участием несовершеннолетних. Об этом стало известно Piter.tv

В сентябре у 39-летнего мужчины дома по делу о мошенничестве проходили обыски, было изъято 8 мобильных телефонов. Сам подозреваемый в это же время был помещен в СИЗО решением суда.  

В конце ноября поступило заключение компьютерной судебной экспертизы, согласно которой на изъятых устройствах обнаружены видеозаписи порнографического характера с участием несовершеннолетних, многочисленные интимные переписки с несовершеннолетними.

Несколько дней назад в полицию обратилась директор одного из учебных учреждений Кингисеппа. Она сообщила, что мужчина, в телефоне которого нашли порно с детьми, в 2019 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы, которой на тот момент было 11 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в  Ленобласти директор нашла в телефоне 15-летней ученицы видео её секса с мужчиной.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мошенничество, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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