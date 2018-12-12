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У метро "Приморская" прорвало трубу с горячей водой

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Сегодня там проходили испытания теплосетей.

У станции метро "Приморская" во время испытаний тепловых сетей на плотность и прочность прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV. 

Сегодня, 24 июля испытания проводятся на следующих улицах: Наличная, Шкиперский проток, Опочинина, Шевченко, Гаванская, Карташихина, Парусная, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманская, Капитанская, Каховского, Уральская, Железноводская, Одоевского, Беринга, проезды Галерный и Адмиральский, Малый проспект, Кожевенная линия, площади Морской Славы и Прибалтийская.

Также трубу сегодня прорвало на Пражской улице во Фрунзенском районе. 

Видео: Piter.TV

Теги: приморская, прорвало трубу, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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