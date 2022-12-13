Житель Мурино хотел обменять наличку на криптовалюту, но стал жертвой грабителя

Неизвестный мужчина распылил ему в лицо слезоточивую жидкость и забрал у него 700 тысяч рублей.

Житель Мурино хотел обменять наличку на криптовалюту, но в результате ему в лицо распылили слезоточивую жидкость и оставили без денег. Об этом стало известно Piter.tv.

Во вторник, 4 апреля, в 20:15 к полицейским в вестибюле станции метро "Площадь Ленина" обратился 29-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестный мужчина распылил ему в лицо слезоточивую жидкость и забрал у него 700 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что 1 апреля через Telegram познакомился с неизвестным, который предложил ему обменять денежные средства (в рублях) на криптовалюту. Мужчина для обмена прибыл к дому 7 по площади Ленина на своём автомобиле. Неизвестный сел в салон автомобиля, где совершил в отношении заявителя грабеж. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv