На пенсионерке загорелась одежда от конфорки в Петербурге

Женщина обожгла нижние и верхние конечности.

Пожилая жительница Московского района получила ожоги после пожара в квартире. По предварительным данным, у нее загорелась одежда от плитки 26 декабря, узнал Piter.TV.

83-летнюю женщину отвезли в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Пострадавшая получила термический ожог 2-3 степени (14-15%). Огонь обжег грудную клетку, кисти рук, бедра и другие части дела. Пенсионерку поместили в реанимацию, она находится в тяжелом состоянии.

Накануне в Кингисеппском районе Ленобласти малыш попал в больницу с термическими ожогами. По словам родителей, он уронил на себя чашку с горячей водой.

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