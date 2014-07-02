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На пенсионерке загорелась одежда от конфорки в Петербурге
Сегодня, 10:17
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На пенсионерке загорелась одежда от конфорки в Петербурге

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Женщина обожгла нижние и верхние конечности.

Пожилая жительница Московского района получила ожоги после пожара в квартире. По предварительным данным, у нее загорелась одежда от плитки 26 декабря, узнал Piter.TV.

83-летнюю женщину отвезли в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. Пострадавшая получила термический ожог 2-3 степени (14-15%). Огонь обжег грудную клетку, кисти рук, бедра и другие части дела. Пенсионерку поместили в реанимацию, она находится в тяжелом состоянии.

Накануне в Кингисеппском районе Ленобласти малыш попал в больницу с термическими ожогами. По словам родителей, он уронил на себя чашку с горячей водой.

Фото: Pixabay

Теги: конфорка, ожог, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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