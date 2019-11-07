В Кингисеппском районе Ленобласти малыш попал в больницу с термическими ожогами

Родители уверяют, что ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком.

В Ленобласти грудной ребенок попал в больницу с термическими ожогами. По информации Piter.tv, мальчик находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в субботу, 25 декабря, около 8:40 утра. Младенца привезла в стационар бригада скорой помощи в сопровождении родителей малыша. Известно, что пациенту еще не исполнилось и года. Медики диагностировали у него термические ожоги туловища, плеча и бедер. Повреждено 20% кожи мальчика.

По словам родителей, ребенок случайно уронил на себя чашку с горячей водой. Известно, что мальчик воспитывается в полной и благополучной семье.

По факту случившегося началась проверка. Информация уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в детскую больницу им. Филатова поступил 17-летний юноша с отравлением наркотиками.

Фото: Piter.tv