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В Кингисеппском районе Ленобласти малыш попал в больницу с термическими ожогами
Сегодня, 10:54
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В Кингисеппском районе Ленобласти малыш попал в больницу с термическими ожогами

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Родители уверяют, что ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком.

В Ленобласти грудной ребенок попал в больницу с термическими ожогами. По информации Piter.tv, мальчик находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в субботу, 25 декабря, около 8:40 утра. Младенца привезла в стационар бригада скорой помощи в сопровождении родителей малыша. Известно, что пациенту еще не исполнилось и года. Медики диагностировали у него термические ожоги туловища, плеча и бедер. Повреждено 20% кожи мальчика. 

По словам родителей, ребенок случайно уронил на себя чашку с горячей водой. Известно, что мальчик воспитывается в полной и благополучной семье.

По факту случившегося началась проверка. Информация уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в детскую больницу им. Филатова поступил 17-летний юноша с отравлением наркотиками.

Фото: Piter.tv

Теги: большое куземкино, в ленобласти пострадал малыш, младенец, ожоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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