Дворник похитил кошелек у пенсионерки и потратил с ее карты 45 тыс. рублей в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полиция Кировского района задержала подозреваемого в краже кошелька у пожилой женщины. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратилась 88-летняя жительница дома по улице Стойкости с заявлением о том, что 5 мая она обнаружила пропажу кошелька, в котором находились банковские карты. Позже с них списали 45 тыс. рублей.

Ночью 6 мая по подозрению в совершении преступления поймали 43-летнего дворника на Бронетанковой улице. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец похитил с карты сожительницы более 100 тыс. рублей, чтобы закрыть долги. Молодому человеку вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV