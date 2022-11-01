  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дворник похитил кошелек у пенсионерки и потратил с ее карты 45 тыс. рублей в Петербурге
Сегодня, 14:30
182
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Дворник похитил кошелек у пенсионерки и потратил с ее карты 45 тыс. рублей в Петербурге

0 0

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Полиция Кировского района задержала подозреваемого в краже кошелька у пожилой женщины. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям обратилась 88-летняя жительница дома по улице Стойкости с заявлением о том, что 5 мая она обнаружила пропажу кошелька, в котором находились банковские карты. Позже с них списали 45 тыс. рублей. 

Ночью 6 мая по подозрению в совершении преступления поймали 43-летнего дворника на Бронетанковой улице. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец похитил с карты сожительницы более 100 тыс. рублей, чтобы закрыть долги. Молодому человеку вменяют п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, улица стойкости
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии