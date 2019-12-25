У выпившего пенсионера из шкафа незнакомец украл 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В Петроградском районе у выпившего пенсионера из квартиры украли более 4 миллионов рублей. Подробности происшествия стали известны Piter.tv

По словам 64-летнего мужчины, в период с часа до двух ночи 13 сентября неизвестный, воспользовавшись его доверием (пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения), путём свободного доступа, проник в его двухкомнатную квартиру-мастерскую. Из квартиры незнакомец вынес 4 166 000 рублей, которые лежали в шкафу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мошенник украл почти 3 млн рублей у петербургской пенсионерки.

Фото: Piter.tv