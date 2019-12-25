Мошенник украл почти 3 млн рублей у петербургской пенсионерки

Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 12 сентября, в отделение полиции обратилась 74-летняя петербурженка, проживающая на улице Фёдора Абрамова, заявив, что с её счёта было списано почти 3 млн рублей после разговора с незнакомцем. Об этом стало известно Piter.TV.

Пожилая женщина сообщила, что в период с 20:00 4 сентября до 13:00 сентября ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что неизвестные пытались снять денежные средства с её счетов. Затем он убедил пенсионерку оформить банковскую карту и перевести туда все свои денежные средства. 8 сентября ей вновь позвонил неизвестный мужчина: в ходе разговора жертва обмана сообщила номер банковской карты и код из смс, после чего с ее счета было списано 2 784 712 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.4 ст.158 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что 18-летний аферист из Тихвина выманил 300 тыс. рублей у пенсионерки.

Фото: Piter.TV