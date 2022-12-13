В Ленинградском зоопарке у угольных черепах Микеланджело и Памелы вылупились черепашата

Первый детёныш появился на свет 19 апреля, а чуть позже, 23 апреля, из скорлупки начал выбираться второй.

В Ленинградском зоопарке пара угольных черепах Микеланджело и Памела обзавелись потомством. Ещё в сентябре влюблённая парочка черепах сделала кладку.

Первый детёныш появился на свет 19 апреля, а чуть позже, 23 апреля, из скорлупки начал выбираться второй.

Наблюдать за этим процессом невероятно интересно! Мы вставили в видео архивные кадры, которые сделали наши сотрудники сразу после того, как скорлупка начала трескаться, а также первые неуклюжие черепашьи шаги. сотрудники Ленинградского зоопарка

Сейчас малыши начинают активно ползать и кушать. С каждым днём они становятся всё более и более любопытными.

Пока черепашата скрыты от посторонних глаз и содержатся во внутренних помещениях, но посмотреть на их родителей Микеланджело и Памелу можно на втором этаже павильона "Экзотариум" на новой смешанной экспозиции вместе с зелёными игуанами.

Также малыш появился в семействе игрунок.

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Фото и видео: ВКонтакте/ Ленинградский зоопарк