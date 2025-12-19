У мужчины взорвалась петарда в руках на Октябрьской набережной

Повреждение затронуло всю кисть пострадавшего, причём степень травм различается по каждому пальцу.

Новый год обернулся печальными последствиями для 47-летнего жителя Невского района Петербурга, который пострадал из-за неправильного использования пиротехники. Мужчина получил серьезные травмы руки и был госпитализирован, пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел 3 января. Во время запуска фейерверка изделие неожиданно взорвалось в руке потерпевшего. Прибывшая на Октябрьскую набережную, дом 108, бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу с предварительным диагнозом ампутация пальцев.

Позже журналисты издания узнали в медицинском учреждении, что повреждение затронуло всю кисть пострадавшего, причём степень травм различается по каждому пальцу. Врачи предполагают длительное лечение и последующую длительную реабилитацию пациента.

Ранее мы сообщили о том, что в новогоднюю ночь около 100 петербуржцев госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Фото: Piter.TV