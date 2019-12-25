У "Магистрали Северной столицы" сменился генеральный директор

Официально об этом в компании пока не сообщали.

У концессионера ЗСД, "Магистраль Северной столицы", сменился генеральный директор. Информация о руководстве компании обновилась на сайте.

Ранее гендиректором был Алексей Бнатов. Теперь место директора заняла Елена Лукьянова. С 2012 года она работала в должности первого заместителя генерального директора/финансового директора совместно с командой ООО "Магистраль северной столицы".

Подробности ухода Бнатова неизвестны.

Недавно стало известно о том, что Петербург планирует выкупить акции ЗСД за 38,7 млрд рублей.

Фото: Магистраль Северной столицы