  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У "Магистрали Северной столицы" сменился генеральный директор
Сегодня, 10:21
157
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

У "Магистрали Северной столицы" сменился генеральный директор

0 0

Официально об этом в компании пока не сообщали.

У концессионера ЗСД, "Магистраль Северной столицы", сменился генеральный директор. Информация о руководстве компании обновилась на сайте. 

Ранее гендиректором был Алексей Бнатов. Теперь место директора заняла Елена Лукьянова. С 2012 года она работала в должности первого заместителя генерального директора/финансового директора совместно с командой ООО "Магистраль северной столицы".

Подробности ухода Бнатова неизвестны.

Недавно стало известно о том, что Петербург планирует выкупить акции ЗСД за 38,7 млрд рублей. 

Фото: Магистраль Северной столицы

Теги: директор, зсд, магистраль северной столицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии