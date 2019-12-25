Петербург планирует выкупить акции ЗСД за 38,7 млрд рублей

По решению совета директоров АО "ЗСД", Петербург, будучи единственным акционером компании, должен будет принять решение об увеличении уставного капитала при помощи размещения дополнительных акций. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".
В общей сложности город готовится разместить 3,87 млн акций номинальной стоимость 10 тыс. рублей за штуку. Цена размещения будет установлена дополнительно. Приобретателем акций на правах единственного акционера выступит "ЗСД" — Петербург.
От голосования за допэмиссию воздержался лишь 1 член совета директоров АО "ЗСД" — глава комитета государственного финансового контроля Северной столицы Сергей Макеев.
Ранее мы сообщили о том, что трафик по Шуваловской развязке составляет 5% от общего трафика ЗСД.
Фото: Piter.TV
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