Трафик по Шуваловской развязке составляет 5% от общего трафика ЗСД

Развязка разгрузила съезд на Богатырский проспект.

Пресс-служба администрации Петербурга отметила востребованность Шуваловской развязки ЗСД. Она была открыта для движения в ноябре 2021 года.

По сравнению с предыдущим годом трафик на развязке ЗСД с Богатырским проспектом снизился на 11%. Учитывалось количество поездок через пункты взимания платы. Кроме того, на 40% уменьшилась продолжительность пробок на этом съезде, а на заезде — на 70%.

За год по Шуваловской развязке было совершено 6,5 млн поездок. Интенсивность составляет 5% от всего трафика на Западном скоростном диаметре.

В будущем, когда Шуваловский проспект подключат к Приморскому шоссе, развязка также поможет обеспечить связь на участке Приморское шоссе - ЗСД. Это еще больше разгрузит улично-дорожную сеть Приморского района.

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Фото: Piter.tv