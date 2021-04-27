Две новые магистрали объединят дороги Приморского района Петербурга

Сейчас проводится разработка проектов планировки территории линейны объектов.

В Приморском районе Петербурга построят две магистрали, которые соединят дороги района. Об этом в пятницу, 8 июля, рассказали в пресс-службе Смольного.

Северную и южную часть района, Шуваловский проспект и Приморский проспект, соединит магистраль М-32. Это значительно повысит транспортную доступность делового квартала "Лахта Центр" и жилого района "Юнтолово" с Петербургом. Планируется, что проект реализуют в 2022-2025 годах.

От Приморского шоссе до развязки с ЗСД пройдет магистраль М-49. Известно, что трассу оборудуют безбарьерной системой оплаты: для водителей, следующих на ЗСД или выезжающих с него, проезд будет платным, для остальных — бесплатным. Этот проект, по планам, должны реализовать в 2025-2027 годах.

Сейчас проводится разработка проектов планировки территории линейных объектов.

Ранее Piter.tv сообщал, что празднование Курбан-байрам ограничит движение в Петербурге 9 июля. Богослужение состоится ранним утром.

Фото: Piter.tv

