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Празднование Курбан-байрам ограничит движение в Петербурге 9 июля
Сегодня, 13:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Празднование Курбан-байрам ограничит движение в Петербурге 9 июля

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Богослужение состоится ранним утром.

В субботу, 9 июля, мусульмане Петербурга будут отмечать один из главных праздников Курбан-байрам.

Праздничные богослужения пройдут с 04:15 до 06:00. Они будут проходить в Соборной мечети на Кронверкском проспекте, в Молелеьном доме на Сенной площади и в мемориальной мечети Жафяр-хазрата Пончаева на Репищевой улице.

Во время богослужения будет ограничено движение транспорта по Кронверкскому проспекту и по Московскому проспекту (от Сенной площади до Московского проспекта, дом 12).

Фото: Piter.tv

Теги: курбан-байрам, ограничения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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