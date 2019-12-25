Празднование Курбан-байрам ограничит движение в Петербурге 9 июля

Богослужение состоится ранним утром.

В субботу, 9 июля, мусульмане Петербурга будут отмечать один из главных праздников Курбан-байрам.

Праздничные богослужения пройдут с 04:15 до 06:00. Они будут проходить в Соборной мечети на Кронверкском проспекте, в Молелеьном доме на Сенной площади и в мемориальной мечети Жафяр-хазрата Пончаева на Репищевой улице.

Во время богослужения будет ограничено движение транспорта по Кронверкскому проспекту и по Московскому проспекту (от Сенной площади до Московского проспекта, дом 12).

Фото: Piter.tv